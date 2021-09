PRIMA PAGINA - Cds Campania: “DeLa: Scudetto? A volte lo scippano”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “DeLa: Scudetto? A volte lo scippano. Napoli al top per continuità, gioca in Europa da dodici anni". Ieri flop col Benevento (1-5). Ricordso Osimhen: oggi il verdetto". Al centro il colpo Ribery alla Salernitana: "Ribery, che show, è già il re di Salerno". Si parla anche della sinergia tra Sarri e Mancini per rilanciare Ciro Immobile in Nazionale: "Asse Mancio-Sarri".