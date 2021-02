PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Gattuso deve battere l’Atalanta per restare, pronto Benitez”

Andrà in scena questa sera la semifinale tra Juventus ed Inter, ed il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Pirlo, guanto di sfida". "Ora sappiamo che bisogna stare sempre sul pezzo, ho imparato la lezione. Siamo pronti", le parole del tecnico bianconero. Ci saranno Kulusevski e Buffon dall'inizio, mentre nell'Inter troveranno spazio Lautaro e Sanchez.

CAMPANIA - Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina soffermandosi sul momento complicato in casa Napoli: "Napoli, braccio di ferro. Rino deve battere l'Atalanta per restare, pronta la carta Benitez". Sulla destra spazio al derby d'Italia di Coppa Italia: "C'è Inter-Juve: scontro totale". Al centro spazio al mercato: "Pellè, addio Cina: torna e va al Parma".