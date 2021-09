PRIMA PAGINA - Cds Campania: "Quarantena stop: Ospina e Osimhen ora sperano"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che tra due giorni debutterà in Europa League ed è in attesa della deroga ufficiale del governo inglese all'Uefa: "Gli azzurri vedono Leicester. Quarantena stop: Ospina e Osimhen ora sperano". In taglio alto spazio anche alle tre squadre a punteggio pieno in Serie A: "I nuovi padroni. Il carattere della Roma, la qualità di Milan e Napoli: in vetta si cambia. Solo Juve e Atalanta al di sotto delle attese ma c'è ancora tempo. Inter e Lazio in cerca di equilibri stabili. La novità è la Viola". In basso l'impegno europeo della Juventus e le parole di Max Allegri.