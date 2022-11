PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”Stacchiamoli"

"Napoli a Bergamo (18) senza Kvara: Osi vuole spedire Gasp a -8".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che tenta l'allungo in testa a Bergamo: "Stacchiamoli. Napoli a Bergamo (18) senza Kvara: Osi vuole spedire Gasp a -8. Lombalgia per il georgiano. Spalletti scalda Raspador e cerca la nona vittoria di fila in campionato: 'Anfield ha certificato la nostra forza'". In taglio basso spazo alla sfida dell'Arechi tra granata e Cremonese: "Salernitana, occasione d'oro".