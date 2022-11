PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli è un gioiello, affare da un miliardo"

"I fondi USA corteggiano ADL. Nessun debito, equilibrio economico e utili in crescita: perciò il club fa gola".

"Il Napoli è un gioiello, affare da un miliardo", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "I fondi USA corteggiano ADL. Nessun debito, equilibrio economico e utili in crescita: perciò il club fa gola". In apertura spazio all'avvio dei Mondiali in Qatar mentre l'Italia perde in Austria in amichevole: "Fa malissimo. Per l'Italia è notte fonda. Azzurri sconfitti per 2-0 nell'ultima amichevole del 2022. Ma Mancini è sereno: 'Nel secondo tempo siamo andati bene'".