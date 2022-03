PRIMA PAGINA - CdS: "L'ultima ora di Mancini. E Spunta anche Pirlo"

"Gravina gli chiede di restare, lui prende tempo".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport, apre in prima pagina col futuro incerto del ct della Nazionale: "L'ultima ora di Mancini. Gravina gli chiede di restare, lui prende tempo. E Spunta anche Pirlo". In taglio alto spazio al derby d'Italia Juve-Inter, in programma tra 8 giorni: "Orgoglio Dybala, Allegri ci punta. La scossa Zhang ricarica Simone".