PRIMA PAGINA - CdS: "La viola chiede Milik, lui vuole la Roma ma la Juve aspetta"

Nell'edizione di oggi Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le ultime di mercato riguardanti Arkadiusz Milik: "La viola chiede Milik, lui vuole la Roma ma la Juve lo tenta". In tagio alto spazio al nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra si rompe. Pioli, ora il primato è a rischio: le big pronte all'assalto". In taglio basso si parla invece della squalifica del capitano del Napoli: "Insigne sollievo, un turno".