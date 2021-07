PRIMA PAGINA - CdS: "Mou e Spalletti a voi la scena"

"Mou e Spalletti a voi la scena". Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport, titola così in prima pagina. "Con i due tecnici si apre oggi la stagione di Roma e Napoli". Apertura dedicata al vittoria dell'Inghilterra contro la Danimarca, tra le polemiche: "Zuppa inglese. A Southgate serve l'aiuto dell'arbitro per approdare in finale contro l'Italia". In taglio alto spazio all'impresa del tennis italiano a Wimbledon: "Epic Berettini".