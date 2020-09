PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli è sempre Mertens. Pugno duro di Gattuso con Milik"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi titola a centro pagina: "Il Napoli è sempre Mertens". Spazio anche all'esclusione di Milik nell'amichevole contro il Pescara vinta dagli azzurri per 4-0: "Pugno duro di Gattuso". In alto invece si parla delle diifcoltà della Juventus a livello societario con le perdite in bilancio e il mercato in salita: "Juve in rosso, Pirlo in bianco".