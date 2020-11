PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli in volo come Osimhen"

Il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi apre con la vittoria del Napoli a Bologna: "Napoli in volo come Osimhen. Il nigeriano decide la sfida di Bologna. Ospina super alla fine su Orsolini. Oggi l'ultimo esito del ricorso sullo 0-3". Titolo di testa per la sfida tra Lazio e Juventus: "Ronaldo e basta, Caicedi esalta la Lazio al 95': nella Juve brilla solo CR7, quarto pari (1-1)"