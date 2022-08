PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, Simeone con Raspadori"

"De Laurentiis prepara un doppio colpo in attacco per la Champions".

Mercato azzurro in prima pagina del Corriere dello Sport nell'edizione di oggi: "Napoli, Simeone con Raspadori. De Laurentiis prepara un doppio colpo in attacco per la Champions. La cessione di Petagna al Monza porta l'argentino da Spalletti. Col Sassuolo si cerca l'intesa". In apertura la trattativa saltata tra Roma e Tottenham per Zaniolo: "Zaniolo da Conte: no di Mou". Di spalla spazio al mercato della Juventus: "La Juve prende Kostic e Depay".