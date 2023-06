PRIMA PAGINA - CdS su Mourinho: "Preso di mira"

"Garcia studia il difensore".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la squalifica a Mourinho: "Preso di mira". In taglio alto spazio al calciomercato: "Napoli, spunta Le Normand. Che scontro per Frattesi. Garcia studia il difensore. La Roma offre trenta milioni per il gioiello del Sassuolo". A centro pagina il ko dell'Italia Under 21 agli Europei: "Fallimento Italia: perde e torna a casa".