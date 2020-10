PRIMA PAGINA - CdS: "Svolta Gattuso: altri due anni con il Napoli"

"Svolta Gattuso: altri due anni con il Napoli". Titola così in prima pagina nell'edizione odierna Il Corriere dello Sport: "De Laurentiis blinda il tecnico che oggi sfida il Sassuolo per la quinta vittoria di fila". A centro pagina spazio alla crisi nel calcio per l'emergenza Covid: "Stipendi a rischio. 400 milioni di perdite: 15 club non possono pagare".