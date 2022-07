PRIMA PAGINA - CdS: "Svolta Napoli, De Laurentiis ha in mano Solbakken"

Apertura dedicata all'ultimo acquisto della Juve: il difensore del Torino soffiato all'Inter: "Bremer, colpo gobbo".

"Svolta Napoli, De Laurentiis ha in mano Solbakken", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Apertura dedicata all'ultimo acquisto della Juve: il difensore del Torino soffiato all'Inter: "Bremer, colpo gobbo". Ancora mercato a centro pagina: "Inzaghi vuole tenere Skriniar ma valuta Kim e Akanji". Più in basso spazio alla Roma e al possibile esordio della Joya: "Dybala in campo sabato".