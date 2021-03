PRIMA PAGINA - CdS titola su Chiesa e Insigne: "Fede e Lorenzo, quasi amici"

Stasera l'Italia scenderà in campo in Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali e come uomini-copertina il Corriere dello Sport oggi in edicola sceglie Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, "i fratelli d'Italia che il campionato divide". Il quotidiano sottolinea come Roberto Mancini voglia puntare sui gioielli di Napoli e Juventus e titola così: "Fede e Lorenzo, quasi amici".