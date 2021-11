PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Inter, scatto scudetto”

Il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Inter, scatto scudetto. Vince a Venezia 2-0 e si porta a -1 da Milan e Napoli: Calha e Lautaro. Pioli e Spalletti condannati a battere Sassuolo (15) e Lazio (20.45)". In taglio alto spazio alla Juventus sconfitta in casa dall'Atalanta e indagata dalla Procura della Repubblica: "Crisi Juve senza fine. CR7, il contratto segreto".