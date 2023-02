PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "L'urlo di Napoli"

"Gli azzurri sognano un'impresa mai riuscita (21)".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli che stasera affronterà l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "L'urlo di Napoli. Gli azzurri sognano un'impresa mai riuscita (21). Spalletti: 'Eintracht più esperto, ma non dobbiamo avere paura'. Luciano schiera la squadra tipo con il tridente Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia". A centro pagina l'omaggio a Mihajlovic: "Buon compleanno Sinisa, sei nella storia per sempre". Di spalla spazio alla Juventus: "Allegri sente il rumore dei nemici".