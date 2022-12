PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Leo Gratias”

“L'Argentina ringrazia ancora Messi: venerdì l'Olanda ai quarti". In taglio alto le voci su una possibile della Juventus: "Un miliardo per la Juve".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Argentina contro l'Australua agli ottavi dei Mondiali: "Leo gratias. L'Argentina ringrazia ancora Messi: venerdì l'Olanda ai quarti". In taglio alto le voci su una possibile della Juventus: "Un miliardo per la Juve". In taglio basso spazio agli ottavi di Qatar 2022 in programma oggi: "Mbappé, c'é la sfida con Szczesny".