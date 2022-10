PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Quasi Allegri. Osimhen torna titolare"

"Quasi Allegri" scrive il Corriere dello Sport in apertura commentando così il 4-0 della Juventus in casa contro l'Empoli.

"Quasi Allegri" scrive il Corriere dello Sport in apertura commentando così il 4-0 della Juventus in casa contro l'Empoli. Seconda vittoria di fila per i bianconeri in questa stagione: non era mai successo prima d'ora! Kean, McKennie e una doppietta di Adrien Rabiot spingono la Juve contro i toscani. Bianconeri in netta crescita, ottima prova dell'attaccante classe 2000.

Oggi in campo - "Emozioni da Milan, c'è il Monza del Cavaliere": oggi alle 18 il Milan ospiterà il Monza degli ex Berlusconi e Galliani. Alle 20.45 in campo i nerazzurri in casa della Fiorentina: "L'Inter va a Firenze per capire se è guarita".

Big match - "Friedkin, 100 milioni per risanare la Roma": domani all'Olimpico la sfida alla Roma capolista, intanto maxi operazione finanziaria per i giallorossi. Il presidente americano abbatte il debito. Stangata UEFA su Zaniolo, altri due turni. Osimhen titolare dopo 46 giorni.