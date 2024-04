PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Su, coraggio!"

"De Rossi, assist per Dybala: 'Questo Bayer non è imbattibile'"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le tre italiane impegnate nelle semifinali delle coppe europee: "Su, coraggio! De Rossi, assist per Dybala: 'Questo Bayer non è imbattibile'". Di spalla spazio alla prima semifinale d'andata di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid: "Vinicius da impazzire, Ancelotti può sognare". In taglio basso il caos contratti procurato dal Mondiale per Club a luglio 2025: "Il Mondiale club è un delirio".