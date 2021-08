PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "L'Inter ne dice 4"

"L'Inter ne dice 4", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagine de La Gazzetta dello Sport. Convince subito il gioco di Inzaghi: 4-0 al Genoa. Dzeko e Calhanoglu protagonisti e in gol. Festa col pubblico di San Siro. Per il mercato nerazzurro adesso Correa è in pole: Thuram infortunato, Tare apre per l'argentino.