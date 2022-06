PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dybala, l'Inter non molla"

"Dybala, l'Inter non molla" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport

"Dybala, l'Inter non molla" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sull'affare che porterebbe l'argentino in nerazzurro. Il club di Zhang conferma l'interesse, chiede soltanto il tempo di chiudere le cessioni: ma per il raduno fra 10 giorno tutto sarà definito.

A lezione di Milan - Spazio in taglio basso a uno dei prossimi acquisti del Milan. In arrivo c'è Origi che farà lunedì o martedì le visite mediche. Studierà Giroud per l'avvio sprint.