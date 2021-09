PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli fa sul serio"

"Signora d'Europa" titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Impresa Juve in Champions, battuti in campioni. Contro il Chelsea si rivede la squadra organizzata e concreta: Lukaku annulato. Decide un super Chiesa. Allegri: "Questa rabbia ci porterà lontano, anche se a tanti non piace".

Europa League - Spazio anche alle squadre impegnate in Europa League, con la rosea che titola: "Il Napoli fa sul serio" riportando le parole di Spalletti 'Non molliamo nulla".