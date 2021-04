PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, ballo scudetto. Juve, che gioia"

"Inter ballo scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Decima vittoria consecutiva per i nerazzurri che sono quasi irraggiungibili. Lukaku-Lautaro: 2-1 al Sassuolo. Conte: "Non piace il gioco? Allora andremo dall'estetista... Sarebbe bello spodestare la Juventus".

Juventus - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del giornale con questo titolo: "Pirlo che Joya". La Signora c'è e vince 2-1 allo Stadium contro il Napoli. Segnano CR7 e il ritrovato Dybala che salvano il tecnico insieme a Buffon. I bianconeri adesso sono terzi, la squadra di Gattuso è entrata in partita troppo tardi.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Ultimatum a Mandzukic: segna 5 gol o addio". Il croato è stato un protagonista mancato a causa della condizione fisica sempre precaria e per i troppi infortuni. Adesso deve rilanciarsi in questo finale di campionato per essere riconfermato.