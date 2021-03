PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, scatto Aguero"

Questa mattina La Gazzetta dello Sport dedica il titolo in prima pagina alla caccia al gol della Signora: "Juve, scatto Aguero". Mossa bianconera sul Kun - si legge - conteso tra CR7 e Messi: c'è da giocare in anticipo per bruciare il Barcellona.

Un Mancio Mondiale - "Il ct può agganciare Lippi": 25 partita da imbattuto. All Italia serve la terza vittoria in una settimana. Verso il Qatar: Nazionale in Lituania alle ore 20:45.

L'Under 21 vola ai quarti - "Super Cutrone": 4-0 alla Slovenia. L'Europeo degli azzurrini.

Domani la festa di Arrigo Sacchi - "Vita in pressing ma ora la serenità": l'intervista all'ex tecnico "Guardiola, Allegri, Pelé: vi dico tutto. Berlusconi mi voleva al Monza, offriva villa e maggiordomo".

Milan-Romagnoli, rinnovo difficile - "La Spagna chiama": il capitano è in bilico.

L'appello conferma - "Lazio-Torino si deve giocare": nel taglio basso la sentenza.