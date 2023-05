PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Spallettata"

"Si allontana dal Napoli, pensa di fermarsi"2.

"La Spallettata", titola al centro, in prima pagina, la Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi. Il tecnico di Certaldo "Si allontana dal Napoli, pensa di fermarsi. 'De Laurentiis a me servono stivali, non ali'". In apertura il 5-1 inflitto dal Milan alla Sampdoria: "Il Milan è vivo". In taglio basso spazio all'Inter in campo oggi contro il Napoli: "Giganti al Maradona, Lukaku a casa Osimhen si gioca la riconferma".