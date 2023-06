PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli all'Italiano, ADL va all'assalto del tecnico viola"

"Il saluto del Re". Così titola oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla decisione di Ibrahimovic di lasciare il calcio a 41 anni.

"Il saluto del Re". Così titola oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla decisione di Ibrahimovic di lasciare il calcio a 41 anni. Zlatan dichiara a San Siro, al termine di Milan-Verona: "E' il momento di dire ciao al calcio ma non a voi, resterò milanista per sempre".

Napoli - "Napoli all'Italiano". De Laurentiis punge Spalletti e va all'assalto del tecnico della Fiorentina.

Inter - "Voglio l'Inter". Lukaku dice no al Chelsea e punta ad una maglia da titolare contro il Manchester City.

Serie A - "Dybala porta la Roma in Europa League, insieme all'Atalanta". Juventus vittoriosa a Udine, ma va in Conference. Domenica lo spareggio salvezza Verona-Spezia.