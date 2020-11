PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli ko, Gattuso: colpa del contratto"

"Il piede di Dio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan e Ibrahimovic. Domenica fenomenale per Zlatan che a Udine regala un assist, una rovesciata pazzesca (2-1), rimane in testa e fa sognare lo scudetto: "Perché correre se si può volare?".

Juventus - Immediatamente sotto al titolo principale c'è spazio anche per i bianconeri e per Cristiano Ronaldo con il titolo seguente: "Il ritorno del marziano". CR7 entra al posto di Dybala e cambia tutto. Segna dopo 126 secondi e fa bis su rigore con cucchiaio: 4-1 fuori casa allo Spezia. Pirlo: "Siamo solo al 60-70%".

Arbitri - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per il titolo seguente: "VAR, che caos". Anche il Torino ne fa le spese: granata avanti fino al 94' poi la Lazio ringrazia per la concessione del rigore e ribalta il risultato fino al 4-3. Errore su Perisic: Piccinini stop.