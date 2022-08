PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Raspadori, Kepa, e... Spalletti vuole un gruppo giovane"

In apertura spazio agli acquisti belgi di Inter e Milan: "Il derby fa 90".

Spazio al mercato del Napoli in prina pagina nell'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport: "Raspadori, Kepa, e... Spalletti vuole un gruppo giovane". In apertura spazio agli acquisti belgi di Inter e Milan: "Il derby fa 90". In taglio basso spazio a Pogba, che evita l'operazione al ginocchio: "Pogba: torno presto".