PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sorridi Inter, buio Juventus!"

Sorridi Inter" e "Buio Juve". Questi i titoli di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I nerazzurri si rilanciano e resistono a -7 al terzo posto. I campioni d'Italia la sbloccano a Empoli con D'Ambrosio, Dimarco firma il 2-0. Andreazzoli: "Ci manca un rigore". Impresa Sassuolo a Torino: la squadra di Allegri è confusa e precipita a -13 dalla vetta. La cura del nuovo tecnico ancora non va.

Napoli - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per gli azzurri con il titolo seguente: "A caccia del Milan". La squadra di Spalletti cerca il successo a Bologna per l'aggancio a Pioli-record. Il tecnico ex Inter schiera i big in una partita che potrebbe rivelarsi insidiosa vista l'abilità offensiva degli uomini di Mihajlovic.

Serie A - Nel taglio alto della prima pagina c'è invece spazio per le altre gare del mercoledì sera con il titolo seguente: "Ribaltone Roma, Mazzarri ora trema. E l'Atalanta corre con Zapata e Ilicic". I rossoblù vanno avanti, ma poi subiscono la rimonta giallorossa e perdono 2-1. Stessa sorte per la Sampdoria con la Dea che invece vince 3-1.