PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Superclassifica show! Caso Zaniolo"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle dieci gare di oggi, domenica 3 gennaio. "Superclassifica show", si legge in prima pagina: "Il Milan non vuole perdere la testa, l'Inter a pranzo per il sorpasso". Il quotidiano torna anche sugli impegni di campionato che dovranno affrontare le compagini di A: "Da oggi al 24 cinque giornate assegneranno mezzo scudetto".

Ibra a Sanremo - Spazio anche all'attaccante rossonero, ospite della nota kermesse musicale. "C'è il Sanremo di Ibra - si legge in taglio basso -. Durante il Festival campionato alle 19?", questa l'ultima ipotesi in vista degli impegni di marzo.