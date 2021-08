PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Capello: "Juve e Inter alla pari"

"Juve e Inter alla pari", l'edizione odierna di Tuttosport dedica l'apertura all'intervista esclusiva di Fabio Capello. In taglio alto spazio al mercato del Torino: "Il Toro batte 2 colpi ma perde Belotti. Presi Praet e Zima. Vicino con Mustafi, pressing per Amrabat, sprint per Brekalo. Problema al perone: il Gallo rischia l'operazione e oltre un mese di stop". Sulla sinistra il Milan: "Salta Faivre. Messias, scatto del Milan".