PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Attento, Napoli: trappola Barça"

"Attento, Napoli: trappola Barça", Titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. A centro pagina spazio al ko interno dell'Inter in Champions contro il Liverpool: "Peccato!". In taglio alto spazio alle parole di Fabio Capello: "Vlahovic come Ibra. Gallo, fai come Sofia". Di spalla spazio al record di medaglie alle Olimpiadi invernali di Arianna Fontana: "Arianna, 11 e lode".