PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Caos Giuntoli"

"Si alza la tensione attorno al ds che De Laurentiis non ha ancora liberato: fare al Napoli il favore di prendere Zielinski potrebbe aiutare, ma Allegri non gradisce".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il caso Giuntoli: "Caos Giuntoli. Si alza la tensione attorno al ds che De Laurentiis non ha ancora liberato: fare al Napoli il favore di prendere Zielinski potrebbe aiutare, ma Allegri non gradisce. E la Juve non vuole grane". A centro pagina spazio al mercato della Juve: "Sono Weah: valgo per 4". In taglio alto il fallimento dell'Italia Under 21 agli Europei: "Italia, ultimo disastro. Ma dove vogliamo andare?".