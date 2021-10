PRIMA PAGINA - Tuttosport: "E' Ibra-Napoli! Ma l'Inter non molla"

"E' Ibra-Napoli! Ma l'Inter non molla", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Ibra trascina il Milan a Roma. Spalletti vince il derby con Zielinski. Correa tiene in scia Inzaghi". A centro pagina spazio al durissimo confronto in casa Juve tra Allegri e la squadra: "Comanda Max". In taglio alto spazio a Juric, festeggiato in un pub di Torino dopo la vittoria contro la Samp: "Toro a tutta birra".