PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Fascia Inter, Emerson prima scelta"

"Fascia Inter, Emerson prima scelta". Titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "Intanto l'Atletico insiste per Lautaro: servono 90 milioni". A centro pagina spazio al mercato della Juventus e ai consigli dell'ex tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini: "Vlahovic-Dybala, coppia Juve. Insieme sarebbero esplosivi. Anche Milenkovic è pronto per una big".