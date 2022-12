PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Giù le mani dalla Juve!"

"Duro comunicato del club: 'Nessuna alterazione, ogni sanzione sportiva sarebbe infondata'".

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il comunicato della Juventus: "Giù le mani dalla Juve!". "Duro comunicato del club: 'Nessuna alterazione, ogni sanzione sportiva sarebbe infondata'". In taglio alto tiene banco il rinnovo di Juric in casa Toro: "Juric 2025 per Natale". Di spalla spazio ai Mondiali in Qatar: "L'Argentina passa. Ma è Szczesny l'eroe. La Polonia agli ottavi trova la Francia. Sorpresa Australia. E ora è sfida a Messi".