PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Giuntoli, il giorno della verità”

“Milinkovic, fuori uno”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre con il calciomercato della Juventus. “Zakaria verso la Premier: scatta l’operazione per arrivare al laziale. La Juve deve vendere pure Arthur e McKennie. Arabi su Pogba: ora no. Ancora troppo bassa l’offerta per il Polpo dalla Saudi League: se ne riparlerà a gennaio.

Vertice con l’Empoli: in ballo Parisi e Moretti. Giuntoli, il giorno della verità”. Al centro spazio anche al mercato del Torino: “Bellanova, pressing per avere subito il sì”. In basso l’inter: “Brozovic all’Al Nassr, Frattesi e Inter più vicini. Lukaku, no da 58 milioni”.