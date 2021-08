PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter, prossimo colpo: Correa o Insigne"

Tuttosport apre in prima pagina con l'acquisto dell'Inter per la corsia di destra e con il mercato dei nerazzurri: "Inter, preso Dumfries. Assegnata l'eredità di Hakimi: i nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il PSV per l'esterno olandese, già sbarcato in Italia. Prossimo colpo: Correa o Insigne. Ufficiale Lukaku al Chelsea, contratto fino al 2026". Al centro ampio spazio il calciomercato della Juventus e l'operazione Locatelli: "Se non oggi, quando?", riferendosi all'appuntamento fissato tra le parti.