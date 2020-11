PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter senza alternative, deve battere il Real"

"Assi di Coppa" scrive in apertura quest'oggi Tuttosport. Ronaldo e Morata ribaltano il Ferencvaros e la Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo. Dybala ancora deludente e sostituito. Decisivi i cambi di Pirlo. Anche la Lazio di super Immobile si avvicina al passaggio del turno dopo il successo per 3-1 contro lo Zenit.

Stasera Inter e Atalanta - Nel taglio alto si parla delle gare di stasera. "Inter, ora o mai più. Dea per la storia": Conte senza alternative, deve battere il Real per evitare un altro flop in Champions; Atalanta a Liverpool con l'obiettivo di riscattare il 5-0 dell'andata e restare in corsa.

Mosse Toro - "Singo fino al 2023, Pavoletti per l'attacco". Ufficiale il rinnovo del contratto per il giovane difensore Singo che ha impressionato tutti contro l'Inter. Sondaggi per il centravanti del Cagliari che segue Millico.

Mosse Milan - "Vice Ibra: la priorità è Giroud". I rossoneri si guardano attorno e pensano a un attaccante di scorta. In corsa anche Jovic e Mariano Diaz, la soluzione Mandzukic a parametro zero resta in sospeso.