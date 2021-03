Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e le difficoltà dei bianconeri: “Juve, non è finita”. In taglio alto il caos legato al match tra Lazio e Torino: "Toro, non ti muovere". Di spalla si parla degli infortunati in casa Milan: "Out Ibra e Chala" e del terremoto in casa Barcellona: "Bartomeu finisce in manette".