PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Kjaer e Koulibaly: guai Scudetto”

Tuttosport dedica l’apertura ai due ko pesanti che riguardano Milan e Napoli, ovvero gli infortuni di Kjaer e Koulibaly: “Kjaer e Koulibaly: guai Scudetto. Il danese oggi operato al ginocchio: stagione a rischio. Il senegalese out almeno un mese". Al centro le dichirazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Juve, vuoi Vlahovic? Parla con me". In taglio alto il 2-2 del Torino contro l'Empoli: "Toro e Juric, così non va".