PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Ma non è solo colpa di Pirlo”

Tuttosport apre in prima pagina con la supersfida tra Juventus e Napoli e la situazione in casa bianconera: “Ma non è solo colpa di Pirlo. Andrea con il Napoli si gioca la Juve”. In taglio alto il futuro di Conte e Lukaku all'Inter: "Il trionfo finale significherebbe rinnovo del tecnico e permanenza sicura dell'attaccante belga". Di spalla i nuovi casi di Covid-19 tra le fila della Nazionale italiana e le notizie sul rinnovo di Ibrahimovic con il Milan.