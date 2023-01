PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milik, voglie da Pipita"

"Milik, voglie da Pipita”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport che dedica ampio spazio a Napoli-Juventus

"A Napoli finì 5 mesi fuori rosa: Arek ha sete di rivincita. L'esempio di Higuain, che in bianconero segnò 6 gol alla sua ex squadra. Di Maria prepara gli assist nella sfida che vale il -4 in classifica. E Chiesa scalpita". Taglio basso dedicato al Torino, con i rinnovi in arrivo per Bayeye e Adopo.