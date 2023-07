PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Musah 8° colpo Milan, che replica a Samardzic!”

Tuttosport dedica la prima pagine di oggi alla Juventus e a Bremer.

Tuttosport dedica la prima pagine di oggi alla Juventus e a Bremer, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano: "Juve, resto per vincere". Spazio anche al mercato dei bianconeri, con i nomi di Lukaku e Chiesa in primo piano. In taglio alto ampio spazio anche alle milanesi e ai loro colpi di mercato a centrocampo: "Musah 8° colpo Milan, che replica a Samardzic!". Nel taglio basso c'è anche il Torino, sempre parlando di calciomercato: "Il West Ham al Toro: Vlasic? Trattiamo".