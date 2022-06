PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Non vediamo l'ora!"

"Meno 49 giorni alla partenza della Serie A. Via il 13/14 agosto: Juve con il Sassuolo, il Toro battezza il debutto del Monza".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il calendario del prossimo campionato di Serie A: "Non vediamo l'ora! Meno 49 giorni alla partenza della Serie A. Via il 13/14 agosto: Juve con il Sassuolo, il Toro battezza il debutto del Monza". A centro pagina spazio al mercato della Juve: "Fornula Zaniolo". Di spalla ancora mercato: "CR7 cerca squadra".