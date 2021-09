PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Per Napoli e Lazio esame di russo, Roma in Ucraina"

"Europa e Conference League: per il Napoli e la Lazio esame di russo, Roma in Ucraina". Titola così in prima pagina Tuttosport, nell' edizione di oggi. Apertura dedicata alla vittoria della Juventus contro i campioni d'Europa del Chelsea in Champions League: "Questa è la Juve!". In taglio alto spazio all'altra vittoria in Champions di un'italiana, con l'Atalanta che batte lo Young Boys: "Comanda la Dea!".