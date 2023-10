PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Povera Italia"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il caso scommesse che coinvolge i nazionali Tonali e Zaniolo.

In taglio alto spazio ai finalisti del Golden Boy: "Bellingham e i fratelli d'oro. Marotta anima lo show". In taglio basso spazio a Juventus e Torino: "Vlahovic, meno male. Due gol per il Milan". "Così Juric cambia il Toro per Zapata".