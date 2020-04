PRIMA PAGINA - Tuttosport e le parole di John Elkann: "Juve più forte di tutto"

"Juve più forte di tutto" si legge in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport. John Elkann nella lettera agli azionisti Exor elogia il club bianconero spiegando di essere i leader in Europa. In basso anche il tema mercato con Bonaventura, in scadenza di contratto col Milan, che sta trattando col Torino in vista della prossima stagione. Lutto nel mondo dell'atletica per la scomparsa di Sabia a causa del Covid-19.