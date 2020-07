PRIMA PAGINA - Tuttosport titola: "Beffa Sassuolo, 4 gol annullati"

"Juve, è ora della festa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus scenderà in campo questa sera alle 21.45 contro la Sampdoria all'Allianz Stadium. In caso di successo contro gli uomini di Ranieri, già salvi da due turni, i bianconeri di Maurizio Sarri sarebbero campioni d'Italia per la nona volta consecutiva.

Nella partita delle 17.15 il Parma ha superato 2-1 il già retrocesso Brescia mentre nella gara serale il Napoli ha vinto 2-0 contro il Sassuolo con la squadra neroverde che si è vista annullare quattro reti dal VAR. Questo il titolo a riguardo: "Magia di Kulusevski. Beffa Sassuolo: 4 gol annullati".